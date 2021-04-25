Кейт Миддлтон может сыграть неожиданную роль в королевской семье

Лондон, 25 апреля. Герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон пророчат неожиданную роль в Букингемском дворце. Источники предполагают, что жене принца Уильяма предоставят больше обязанностей.

Миддлтон приложила много усилий, чтобы примирить мужа с родным братом, принцем Гарри, отношения с которым разладились после его отказа от королевских привилегий. Герцогиня может стать связующим звеном в отношениях Уильяма и Гарри, считают журналисты издания The Mirror. По их мнению, в случае нивелирования конфликта дом Виндзоров исцелится.

«Возможно, она станет для братьев объединяющей силой, чтобы исцелить их раскол. Она не хотела бы, чтобы все продолжалось так, как есть», — заявил инсайдер.

Скорее всего, после смерти мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа, герцогам Кембриджским предоставят больше обязанностей, из-за чего супруги будут чаще выходить в свет и работать над социально значимыми проектами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые появились на публике после похорон герцога Эдинбургского Филиппа, которые прошли 17 апреля. Члены монаршей семьи посетили 282-й авиационный учебный корпус Королевских ВВС в Лондоне.