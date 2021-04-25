Москва, 25 апреля. Российский политолог высмеял интервью главы британской разведки МИ-6 Ричарда Мура о «переживающей упадок» России.

Статья с высказываниями Ричарда Мура вышла в Sunday Times. В ней глава британской разведки назвал Россию «слабеющей державой». Известный политолог, специалист по Украине Владимир Корнилов поставил «диагноз» главе британской разведки после его слов о «слабеющей» России.

«Правда, не пояснил, почему же он посвятил ей половину интервью и считает ее угрозой. Ну, раз совсем ослабла Россия, так и волноваться же мурам нечего? Разве нет? Особенно мне понравилось, что он приписал себе заслугу в том, что Россия «отступает от Украины». Как Мюнгхаузен: «Англия сдалась». Говорит, что давление Британии и США — именно в такой последовательности, — заставило Путина не нападать на Украину», — утверждает эксперт.

Он акцентировал внимание на том, что Ричард Мур не рассказал, каким образом он «направил грозный месседж Кремлю» и назвал главу МИ-6 «не самым умным человеком». С этим согласились и интернет-пользователи — так, например, юзер под ником Replying to написал, что «русофрения» — это расстройство психики, при котором больному кажется, будто Россия вот-вот развалится, и в то же время будто она завоюет весь мир.

Несмотря на недалекие заявления главы британской разведки, по мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, действия США и Великобритании угрожают национальной безопасности Крыма.