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Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии

Политика
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 25 апреля. Россияне Александр Петров и Руслан Боширов не могут быть причастны ко взрыву на складе с боеприпасами в Чехии. Об этом заявила журналистка Маргарита Симоньян.

Главный редактор телеканала RT прокомментировала инциденты в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Склады с оружием взорвались по неизвестной причине. Маргарита Симоньян привела аргумент, который исключил причастность Петрова и Боширова к аварии.

«Они даже со мной обращались очень осторожно. А я ведь не боеприпас», — написала журналистка в Telegram-канале.

Президент Чехии Милош Земан ранее предположил, почему произошли взрывы во Врбетице. По его словам, неосторожное обращение с оружием и возможная причастность зарубежных спецслужб могли стать причинами аварии. Контрразведка не доказала присутствие «российских агентов», добавил Земан.

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев ранее признался, что его компания поставляла оружие на Украину и хранила боеприпасы на чешских складах.

симоньян петров боширов
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