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Картаполов: Тула встретит поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» 9 Мая

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 15:40
Армия
Картаполов: Тула встретит поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» 9 Мая
Пресс-служба Республики Чувашия

Москва, 25 апреля. Военно-патриотическую акцию «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» проведут в Туле в День Победы, заявил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

По его словам, в Карелии 29 апреля должен пройти «Диктант Победы», а к 9 Мая в Туле запланирован ряд совместных торжественных и праздничных мероприятий.

«В конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа силами Железнодорожных войск ВС РФ», — рассказал Картаполов.

Он напомнил, что в состав поезда акции входят шесть тематических вагонов и платформы с образцами новейшей техники. Внутри размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.

«Акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомиться с сегодняшним днем нашей российской армии, ее буднями и достижениями», — отметил замминистра.

По его словам, на остановках состава будут организованы пункты отбора на военную службу в ряды ВС России по контракту.

Напомним, что «Поезд Победы» — это единственная в мире иммерсивная инсталляция, где посетитель за полчаса может проследить за ходом исторических событий: от начала и до конца Великой Отечественной войны.

минобороны рф тула поезд победы
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