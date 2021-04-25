Локальное ослабление доллара стало одной из причин укрепления рубля

Москва, 25 апреля. Рубль смог укрепиться на текущей неделе торгов к доллару и евро. О причинах позитивной динамики курса российской валюты рассказала аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По ее прогнозу, доллар будет двигаться в диапазоне 75,75-76,5 рубля. Евро, по мнению эксперта, сохраняет за собой рамки движения в пределах 91-93 рубля, пишет ИА REGNUM.

Как отметила Анна Бодрова, котировки валют учли выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием. Однако основное внимание инвесторов переключено на заседание совета директоров Центробанка РФ. Одним из основных факторов укрепления рубля, по словам аналитика, является локальное снижение курса доллара к другим мировым валютам.

Доллар и евро завершили неделю торгов на отметках 74,98 и 90,68 соответственно. Доллар перед выходными подешевел на 44 копейки, а евро, наоборот, вырос, прибавив к своей стоимости 5 копеек. Накануне Центробанк РФ принял решение повысить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых. В марте регулятор повысил ключевую ставку до 4,5%.

Инвестор Руслан Пичугин ранее предположил, что после майских праздников курс доллара может упасть ниже 75 рублей. По его словам, такой прогноз стал возможен на фоне ослабления геополитических рисков.