Столица ЦАР осталась без электричества в результате поломки высоковольтной линии

Банги, 25 апреля. Столица Центральноафриканской Республики осталась без электричества после повреждения высоковольтной линии в 20 километрах от города.

Руководство национальной энергетической компании Enerca сообщает, что сильный ветер, сопровождавшийся проливными дождями, привел к поломке пяти вышек и обрыву проводов в районе деревни Данзи.

«Во время дождя мы зафиксировали вспышку. Последующие попытки подключить город к электричеству не увенчались успехом. Только после этого местное население сообщило нам о падении опор. Ремонтные бригады выехали на место происшествия. К сожалению, ущерб весьма значителен», — рассказал генеральный директор Enerca Тьерри Бендима.

Команда Enerca пытается восстановить объект и подать электричество в Банги. Однако продолжительность ремонта линии начинает вызывать беспокойство. Поломка произошла 23 апреля, но авария до сих пор не ликвидирована.

Более того, Тьерри Бендима предупреждает, что ремонтникам потребуется дополнительное время, поскольку у них нет необходимого оборудования. Ожидается, что в начале недели работники компании подведут итог обследования поврежденной линии и озвучат прогноз о сроках ее восстановления.

Правительство ЦАР планирует модернизировать распределительные сети и повысить объем генерации электроэнергии в стране. Этот вопрос обсуждался в рамках визита министра по координации основных работ и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики Паскаля Бида в Москву на прошлой неделе.

Местные власти намерены возвести четыре небольших гидроэлектростанции в городах Димоли, Тулубу, Паламбо и Лобае. Причем строительство Лобайской ГЭС начнется до конца года.

Развитие энергетики является частью глобального плана правительства по возрождению национальной экономики, которое стало возможно после разгрома действовавших в стране бандитских группировок.