Мужчина и женщина погибли при взрыве старой гранаты в квартире под Екатеринбургом

Екатеринбург, 25 апреля. Взрыв гранаты прогремел в квартире многоэтажного дома в Новоуральске, два человека погибли. Взрывной волной повредило оконные рамы и мебель.

Несущие конструкции дома, а также коммуникации не повреждены, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). В результате ЧП скончались 39-летний мужчина и 18-летняя женщина. По предварительным данным, боеприпас достался им от отца.

Следственный комитет пока никак не отреагировал на инцидент. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются. Соседи заявили, что во время взрыва погибшие были в состоянии алкогольного опьянения, сообщал сайт 360tv.ru.