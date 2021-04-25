Жилье в российских городах-миллионниках подорожало на 8% с начала года

Москва, 25 апреля. Средняя стоимость «квадрата» жилья в новостройках российских городов с населением от 1 млн жителей с начала 2021 года выросла на 8%, следует из аналитических материалов ЦИАН.

Средняя стоимость первичного «квадрата» по городам-миллионникам составила 95,2 тыс. рублей, подсчитали эксперты компании. Лидерами по приросту цен с начала года оказались Санкт-Петербург (12,4%) и Москва (10,5%), сообщает РБК со ссылкой на исследование.

За март в среднем по 15 городам с населением от миллиона жителей квадратный метр подорожал примерно на 1,6%. Согласно данным ЦИАН, такой же средний прирост отмечается и с начала апреля. В Москве стоимость одного кв. м новостроек с начала месяца увеличилась на 2,4%, в Санкт-Петербурге отмечается снижение на 1,5%, добавили аналитики.

Эксперты ЦИАН проанализировали динамику средней стоимости предложения новых квартир в городах-миллионниках в базе компании. Из выборки исключались объявления с заметными отклонениями цены от репрезентативных для города показателей. Спрос оценивался по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ).

В апреле спрос на ипотеку у жителей Петербурга сократился на 6% по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года. Об этом говорят результаты исследования компании «Этажи».