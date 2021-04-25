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Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США

Политика
Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США
unsplash.com  /  Polina Podlesnaya

Решение об антироссийском демарше Чехии было принято не в Праге, а в Вашингтоне. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.

Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным заявлением, которое на первый взгляд выглядит очень дипломатично по отношению к Москве. В нем нет прямых обвинений в адрес России, в числе возможных причин взрывов во Врбетице называется не только причастность «иностранных спецслужб», но и «неосторожное обращение с боеприпасами». Кроме того, Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки.

«Я лично знаю президента Земана и считаю его очень мудрым политиком, — подчеркнул Климов. — К сожалению, это относится не ко всем государственным деятелям Чехии — именно из-за них, ориентирующихся не на собственных граждан, а на Вашингтон, был раздут этот абсолютно искусственный скандал».

Сенатор отметил, что любой «объективный наблюдатель» понимает, что основания для высылки российских дипломатов из Чехии отсутствуют. Он также выразил сожаление насчет того, что чешский президент крайне ограничен в своих властных полномочиях по сравнению с его коллегами из большинства других стран.

«Если бы дела обстояли иначе и Земан обладал бы значительной властью в собственной стране, этот скандал и вовсе не разгорелся бы, — убежден парламентарий. — Но даже осознавая это, мы не можем просто молча смотреть, как издеваются над нашими дипломатами и над здравым смыслом, и должны принимать ответные меры».

Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что это не единственный случай, когда Чехия становится в авангард информационной атаки на Россию — на территории этой страны находится ключевой офис «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), которая ведет «круглосуточную антироссийскую деятельность по дестабилизации политической обстановки в РФ».

«Не в каждом государстве есть подобного рода центры, — подчеркнул Климов. — И то, что чешское правительство не делает ничего с целью удаления этого «гнезда» на своей территории, говорит о его недружественном к нам отношении. В целом можно сделать вывод о том, что последние события не были единичной русофобской вспышкой — антироссийская линия поведения Праги прослеживается уже в течение последних трех десятилетий».

Сенатор отметил, что речь Земана, не укладывающаяся в общую канву чешской политики, вряд ли понравится Вашингтону — по его мнению, американские лоббисты в Праге будут «мстить» президенту Чехии за чересчур дружелюбный фон послания.

«К сожалению, Чехия не является в данном контексте самостоятельным государством — она просто выполняет поручения из Белого дома, — заявил парламентарий. — Чехи не хотят признавать данный факт, но он очевиден — и мне жалко этот славянский народ, оказавшийся в столь неприятной ситуации».

1 Иностранный агент.

россия сша климов чехия земан
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