Четыре человека погибли в лобовом ДТП с фурой в Якутии

Якутск, 25 апреля. Большегруз и микроавтобус лоб в лоб столкнулись в Томпонском районе, четыре человека погибли, еще трое пострадали, передает пресс-служба УГИБДД МВД по республике.

По предварительным данным, мужчина, находясь за рулем автобуса Toyota Hiace, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в Scania с полуприцепом. Водитель и три пассажира скончались на месте, остальных с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Мужчина за рулем Toyota Land Сruiser устроил массовое ДТП в Хабаровске, есть погибшие, сообщало издание Deita. Предположительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.