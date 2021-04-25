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Жители Мордовии прививаются от COVID-19 на рабочем месте

Общество
Жители Мордовии прививаются от COVID-19 на рабочем месте
Федеральное агентство новостей  /  Марина Челак

Саранск, 25 апреля. Жителям Мордовии доступна вакцинация на рабочем месте. Чтобы получить иммунитет к коронавирусу, им необязательно покидать офис и идти в прививочный кабинет поликлиники.

«За день до вакцинации к нам приходил представитель учреждения здравоохранения и рассказал, как готовиться к процедуре, как вести себя после нее, и что из себя представляет сам препарат. На следующий день прививку сделали сотрудникам аппаратного управления и центрального отделения почтовой связи», — рассказала ФАН пресс-секретарь Управления «Почты России» в Республике Мордовия Марина Челак.

По словам сотрудницы компании, медицинский осмотр желающим привиться провели в самом офисе. Процедура не помешала вернуться им на рабочие места и продолжить выполнение своих трудовых обязанностей. Второй компонент им введут там же — 11 мая.

«У некоторых отмечалось кратковременное повышение температуры. Лично у меня немного болела рука. Из нашего коллектива привилось порядка 25 человек. Появились еще желающие: сотрудники курьерской доставки и автобазы. Мы планируем еще провести переговоры, чтобы и они смогли пройти вакцинацию», — сообщила о планах собеседница.

К массовой иммунизации присоединились и муниципальные районы республики. Жители глубинки могут сделать прививку не только в райцентрах.

«Наши медики выезжали в Новочадовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где от коронавируса привили сотрудников учреждения. Также они с этой же миссией посещают сельские ФАПы, вакцинируют население», — рассказали ФАН в администрации Атюрьевского района.

Ранее ФАН писал, что Мордовия занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов. По темпам вакцинации регион вышел на четвертое место.

россия мордовия саранск вакцинация против COVID-19
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