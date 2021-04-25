Жириновского поздравили с юбилеем праздничным салютом в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 апреля. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский отмечает 75-летний юбилей. Отмечается, что его поздравили сотрудники петербургского регионального отделения партии.

В честь дня рождения Жириновского, региональное отделение ЛДПР подготовило ему необычный подарок — именную гильзу легендарного выстрела пушки Петропавловской крепости. В преддверии юбилея в Петропавловской крепости также прозвучал залп в честь Жириновского.

Отмечается, что в мероприятии поучаствовали координатор петербургской ЛДПР Юрий Ломакин и руководитель партии ЛДПР в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Павел Иткин.

«Необычный подарок — лучший способ выразить уважение и благодарность Владимиру Вольфовичу», — поздравил лидера ЛДПР Ломакин. «На протяжении 30 лет Владимир Жириновский ведет партию к новым вершинам. Мы искренне гордимся партийными успехами, и надеемся на последовательное преумножение достигнутых результатов», — добавил Иткин.

Ранее Жириновский рассказал, о чем мечтает. По его словам в молодости он хотел иметь свою квартиру, а сейчас мечтает занять пост главы государства.