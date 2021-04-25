Российские врачи рассказали о методах реабилитации перенесших COVID-19 пациентов

Оренбург, 25 апреля. Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции — длительный процесс. Россиянам рекомендовали проходить ее в специальных центрах под наблюдением медиков.

Выздоровление после заражения коронавирусом часто требует прохождения курсов реабилитации. Вирус поражает не только дыхательную систему, но и нервную. В беседе с журналистами, врачи рассказали, как восстановиться после COVID-19.

По словам заведующей консультативно-диагностическим отделением Областного центра медицинской реабилитации Оренбурга Марины Фоминой, к каждому пациенту необходим индивидуальный подход. Это связано с разными симптомами, которые испытывает человек после выздоровления. В ряде случаев возможны одышка, головные боли, приступы паники и депрессия. Медицинские специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу при появлении подобных симптомов.

Восстановление после коронавируса возможно в специальных реабилитационных центрах. Исходя из состояния пациента, врачи изберут разную методику. Так, переболевшим доступны скандинавская ходьба, лечебная физкультура, массаж, дыхательная гимнастика и другие.

Ранее российские врачи рассказали, как бороться с симптомами постковидного синдрома. Этому может поспособствовать правильный подбор продуктов питания.