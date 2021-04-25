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Демонстрации против миротворцев ООН в ЦАР охватывают провинциальные города республики

Весь мир
Демонстрации против миротворцев ООН в ЦАР охватывают провинциальные города республики
Prt Scr facebook.com  / 

Банги, 25 апреля. Массовые акции против присутствия многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и ее руководителя Манкера Ндиай в ЦАР выходят за пределы столицы и охватывают другие города республики.

На днях жители Босангоа присоединились к соотечественникам из Банги и организовали митинг у здания миротворческой миссии в городе.

«МИНУСКА должна немедленно покинуть нашу страну», — скандировали собравшиеся.

В интервью для местных СМИ манифестанты рассказали, что требуют отставки Манкера Ндиай. Глава МИНУСКА проявил вопиющую некомпетентность, призвав к диалогу с боевиками, виновными в грабежах и убийствах мирных граждан республики. Ранее министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон предложила признать Ндиай персоной нон грата.

Также участники протестной акции обвиняют миротворческий контингент в сотрудничестве с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), сколоченным экс-президентом Франсуа Бозизе с целью сорвать декабрьские выборы и совершить государственный переворот.

«МИНУСКА тесно сотрудничает с Бозизе и его наемниками. Местные жители не любят Бозизе, потому что он преступник, грабящий свой народ. Мы устали от войны, мы хотим мира и социальной стабильности. Но мы боимся Бозизе и его бандитов. Мы боимся и МИНУСКА, которая работает с ним вместе», — объяснил один из участников акции.

Тесные контакты радикалов с «голубыми касками» подтверждают сообщения жителей других регионов ЦАР, а также всплывающие в социальных сетях видео с фактами прямого сотрудничества.

Также на безопасность республики оказывает непосредственное влияние эмбарго ООН, ограничивающее поставки оружия в ЦАР. Местные жители и правительство страны уверены, что боевики, в отличие от национальной армии, получают необходимое снаряжение контрабандным путем. Это подтверждает участившееся число случаев использования радикалами мин, которые также попадают под запрет ООН.

В конце января по улицам Банги прошло несколько демонстраций с требованием снять бесполезные ограничения. Тогда же президент Фостен-Арканж Туадера заявил, что не намерен вести переговоры с боевиками, виновными в насилии над мирными жителями.

Фостен-Арканж Туадера
facebook.com  / @La Renaissance

Однако в ООН не придали значения мнению народа и заявлению главы африканского государства. Совбез проголосовал за продление мандата МИНУСКА и увеличение контингента «голубых касок». При этом позиция и требования Банги не учитывались. Обоснованием для этого стал просроченный взнос за членство в международной организации.

В дальнейшем, на фоне успехов национальной армии ЦАР (FACA) по освобождению страны от бандитов, со стороны ООН продолжались призывы к началу диалога с радикалами. Но это лишь усилило убежденность центральноафриканцев в неэффективности миротворцев.

Многотысячные протестные акции, сопровождающиеся сбором подписей и отправкой коллективных писем генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. За последний месяц подобные демонстрации стали обыденностью для столицы ЦАР. Но со стороны международной организации никаких действий не последовало.

Антониу Гутерреш
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Вместо этого эксперты ООН опубликовали доклад с безосновательными обвинениями в адрес присутствующих в ЦАР российских инструкторов. Это вызвало шквал критики со стороны местного населения, которое прекрасно видит помощь специалистов из РФ в подготовке военнослужащих FACA.

Сфабрикованный доклад осудили не только центральноафриканцы, но и глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов. Во время заседания Африканского клуба в начале апреля он отметил отсутствие доказательной базы в документе и заявил, что СОМБ подготовит иск против представителей ООН.

Тогда же глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отметил, что Организация Объединенных наций, бывшая некогда олицетворением международного права, превратилась в фейковую структуру и инструмент для манипуляций на международной арене.

На сегодняшний день действовавшие в ЦАР вооруженные группировки разгромлены, а правительство уже переключается на решение экономических задач. Присутствие миротворцев в стране фактически утратило актуальность, что лишь добавляет веса требованиям протестующих вывести контингент ООН из страны.

африка цар
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