Демонстрации против миротворцев ООН в ЦАР охватывают провинциальные города республики

Банги, 25 апреля. Массовые акции против присутствия многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и ее руководителя Манкера Ндиай в ЦАР выходят за пределы столицы и охватывают другие города республики.

На днях жители Босангоа присоединились к соотечественникам из Банги и организовали митинг у здания миротворческой миссии в городе.

В интервью для местных СМИ манифестанты рассказали, что требуют отставки Манкера Ндиай. Глава МИНУСКА проявил вопиющую некомпетентность, призвав к диалогу с боевиками, виновными в грабежах и убийствах мирных граждан республики. Ранее министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон предложила признать Ндиай персоной нон грата.

Также участники протестной акции обвиняют миротворческий контингент в сотрудничестве с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), сколоченным экс-президентом Франсуа Бозизе с целью сорвать декабрьские выборы и совершить государственный переворот.

Тесные контакты радикалов с «голубыми касками» подтверждают сообщения жителей других регионов ЦАР, а также всплывающие в социальных сетях видео с фактами прямого сотрудничества.

Manteur Ndiaye, chef de la Minusca est en République centrafricaine pour affaires d'échanges de diamants et de l’ or avec les armes et munitions de guerres au CPC pic.twitter.com/PhNqUxnA3b