Банги, 25 апреля. Массовые акции против присутствия многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и ее руководителя Манкера Ндиай в ЦАР выходят за пределы столицы и охватывают другие города республики.

На днях жители Босангоа присоединились к соотечественникам из Банги и организовали митинг у здания миротворческой миссии в городе.

«МИНУСКА должна немедленно покинуть нашу страну», — скандировали собравшиеся.

В интервью для местных СМИ манифестанты рассказали, что требуют отставки Манкера Ндиай. Глава МИНУСКА проявил вопиющую некомпетентность, призвав к диалогу с боевиками, виновными в грабежах и убийствах мирных граждан республики. Ранее министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон предложила признать Ндиай персоной нон грата.

Также участники протестной акции обвиняют миротворческий контингент в сотрудничестве с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), сколоченным экс-президентом Франсуа Бозизе с целью сорвать декабрьские выборы и совершить государственный переворот.

«МИНУСКА тесно сотрудничает с Бозизе и его наемниками. Местные жители не любят Бозизе, потому что он преступник, грабящий свой народ. Мы устали от войны, мы хотим мира и социальной стабильности. Но мы боимся Бозизе и его бандитов. Мы боимся и МИНУСКА, которая работает с ним вместе», — объяснил один из участников акции.

Тесные контакты радикалов с «голубыми касками» подтверждают сообщения жителей других регионов ЦАР, а также всплывающие в социальных сетях видео с фактами прямого сотрудничества.

Manteur Ndiaye, chef de la Minusca est en République centrafricaine pour affaires d'échanges de diamants et de l’ or avec les armes et munitions de guerres au CPC pic.twitter.com/PhNqUxnA3b — RCANEWS236 (@fredericnzapas1) April 11, 2021

Также на безопасность республики оказывает непосредственное влияние эмбарго ООН, ограничивающее поставки оружия в ЦАР. Местные жители и правительство страны уверены, что боевики, в отличие от национальной армии, получают необходимое снаряжение контрабандным путем. Это подтверждает участившееся число случаев использования радикалами мин, которые также попадают под запрет ООН.

В конце января по улицам Банги прошло несколько демонстраций с требованием снять бесполезные ограничения. Тогда же президент Фостен-Арканж Туадера заявил, что не намерен вести переговоры с боевиками, виновными в насилии над мирными жителями.

facebook.com / @La Renaissance

Однако в ООН не придали значения мнению народа и заявлению главы африканского государства. Совбез проголосовал за продление мандата МИНУСКА и увеличение контингента «голубых касок». При этом позиция и требования Банги не учитывались. Обоснованием для этого стал просроченный взнос за членство в международной организации.

В дальнейшем, на фоне успехов национальной армии ЦАР (FACA) по освобождению страны от бандитов, со стороны ООН продолжались призывы к началу диалога с радикалами. Но это лишь усилило убежденность центральноафриканцев в неэффективности миротворцев.

Многотысячные протестные акции, сопровождающиеся сбором подписей и отправкой коллективных писем генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. За последний месяц подобные демонстрации стали обыденностью для столицы ЦАР. Но со стороны международной организации никаких действий не последовало.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Вместо этого эксперты ООН опубликовали доклад с безосновательными обвинениями в адрес присутствующих в ЦАР российских инструкторов. Это вызвало шквал критики со стороны местного населения, которое прекрасно видит помощь специалистов из РФ в подготовке военнослужащих FACA.

Сфабрикованный доклад осудили не только центральноафриканцы, но и глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов. Во время заседания Африканского клуба в начале апреля он отметил отсутствие доказательной базы в документе и заявил, что СОМБ подготовит иск против представителей ООН.

Тогда же глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отметил, что Организация Объединенных наций, бывшая некогда олицетворением международного права, превратилась в фейковую структуру и инструмент для манипуляций на международной арене.

На сегодняшний день действовавшие в ЦАР вооруженные группировки разгромлены, а правительство уже переключается на решение экономических задач. Присутствие миротворцев в стране фактически утратило актуальность, что лишь добавляет веса требованиям протестующих вывести контингент ООН из страны.