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Основательница BLM призвала «упразднить» правосудие в США

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 15:45
Весь мир
Основательница BLM призвала «упразднить» правосудие в США
Prt Scr twitter.com  /  @JimmyJoeYam

Вашингтон, 25 апреля. Одна из основательниц движения Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс призвала «упразднить» систему уголовного правосудия в США. Так она прокомментировала приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину. Сообщение появилось в ее аккаунте в Instagram.

«Судебный процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда отличался тем, что все были на правильной стороне, что люди, наконец, услышали. Приговор был победой в плане привлечения к ответственности, но не победой на пути к отмене», — объявила Хан-Каллорс.

Основательница BLM отметила, что пока все наблюдали за судом над Шовином, полицейский в городе Колумбус застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, которая пыталась ударить ножом другую девушку. Это «доказывает, что справедливости нет», объявила она. По ее мнению, активисты должны бороться «за большее» и двигаться к созданию «места, где нет ни тюрем, ни слежки».

«Мы должны бороться за отмену рабства, потому что в аболиционистском (движение за отмену рабства) мире у нас все еще были бы живы Джордж Флойд и Макайя Брайант», — заключила она.

Между тем 14 апреля стало известно, что Хан-Каллорс является владелицей элитной недвижимости, она приобрела особняк с видом на каньон Топанга в одном из районов Лос-Анджелеса за 1,4 млн долларов. Согласно документам, у активистки есть еще как минимум два дома, а общая стоимость имущества оценивается в 3,2 млн долларов (240 млн рублей).

В ответ на сообщения об этом Хан-Каллорс объявила, что не видит в этом противоречий с ее левой политикой, — таким образом она «обеспечивают свою большую семью». Активистка также добавила, что она никогда не получала зарплату от BLM, у нее есть другие источники дохода от преподавания, работы телевизионным продюсером и создания контента для YouTube.

Хан-Каллорс стала одним из основателей BLM в 2013 году, когда в США вынесли оправдательный приговор белому полицейскому, убившему чернокожего подростка. Организация традиционно собирает средства для помощи афроамериканцам. При этом только за 2020 год она заработала на протестах 90 млн долларов.

сша blm-движение дерек шовин
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