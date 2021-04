Вашингтон, 25 апреля. Одна из основательниц движения Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс призвала «упразднить» систему уголовного правосудия в США. Так она прокомментировала приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину. Сообщение появилось в ее аккаунте в Instagram.

Основательница BLM отметила, что пока все наблюдали за судом над Шовином, полицейский в городе Колумбус застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, которая пыталась ударить ножом другую девушку. Это «доказывает, что справедливости нет», объявила она. По ее мнению, активисты должны бороться «за большее» и двигаться к созданию «места, где нет ни тюрем, ни слежки».

Между тем 14 апреля стало известно, что Хан-Каллорс является владелицей элитной недвижимости, она приобрела особняк с видом на каньон Топанга в одном из районов Лос-Анджелеса за 1,4 млн долларов. Согласно документам, у активистки есть еще как минимум два дома, а общая стоимость имущества оценивается в 3,2 млн долларов (240 млн рублей).

В ответ на сообщения об этом Хан-Каллорс объявила, что не видит в этом противоречий с ее левой политикой, — таким образом она «обеспечивают свою большую семью». Активистка также добавила, что она никогда не получала зарплату от BLM, у нее есть другие источники дохода от преподавания, работы телевизионным продюсером и создания контента для YouTube.

In case you missed my EXCLUSIVE Black News Tonight interview with Black Lives Matter co-founder Patrisse Cullors, you can view all three parts on YouTube. Part 1: https://t.co/aGTzhMORRV