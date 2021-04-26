Военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ

Заявления Украины о том, что два американских эсминца Donald Cook и Roosevelt способны «уничтожить» Черноморский флот России, — сказки. Таким мнением с ФАН поделился известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. Об этом он рассказал в Крыму на совещании, посвященном итогам действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. Также он поручил провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск. Все войска, задействованные в ходе учений на юге Российской Федерации, должны вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая 2021 года.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Сергей Шойгу.

Несмотря на то, что с отводом российских войск украинские власти должны были успокоиться, стало известно о том, что ВСУ вынашивают план по «атаке» на корабли Черноморского флота ВМФ России. Экс-замминистра Украины Юрий Грымчак считает, что для этих целей специально будут привлечены корабли ВМС Великобритании и США.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

По его словам, у самой Украины нет средств нет нормального флота, однако, как утверждает Юрий Грымчак, появление в черноморском регионе двух ракетных эсминцев запросто может «оставить» Россию без всего Черноморского флота. Однако он также отметил, что киевским властям не стоит рассчитывать на поддержку со стороны государств Североатлантического альянса (НАТО).

«Любой военный эксперт вам скажет, что два эсминца ВМС США одним залпом могут уничтожить весь Черноморский флот России. Несмотря на мощь флота США, надо понимать, что за нас воевать никто не будет. Поэтому в конечном итоге, если корабли ЧФ России «нарушат» наши морские границы, то уничтожать их будем мы», — заявил Юрий Грымчак, передает «Военное обозрение».

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление украинского политика. По его словам, несмотря на то, что на бумаге система «Иджис» и ракеты «Томагавк» являются грозным оружием, Черноморскому флоту России ничего не угрожает.

«Я слышал это заявление о двух американских эсминцах, которые так и не пришли в Черное море после разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Если брать только цифры, то на двух американских эсминцах больше ракет «Томагавк», чем ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота в Крыму. Но есть одно большое «но». И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет? Напомню, что ракеты «Томагавк» успешно сбивали сирийские военные, а часть из них вообще не долетела до цели», — сказал собеседник ФАН.

mil.ru/ / Министерство обороны РФ

Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, что Черноморский флот надежно защищает различными видами вооружения, аналога которым нет ни в одной стране мира. Также военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ.

«Нужно учитывать компоненты мощи кораблей Черноморского флота и подводных лодок, которые вооружены не только ракетами «Калибр», но и торпедами. У нас достаточно мощные средства ПВО. Ими оснащены многие наши корабли. Сюда можно добавить и авиацию. Я уже не говорю о смешанной дивизии ВКС, которая принимает участие в учениях на территории Крыма. Мы должны сказать и о береговых ракетных системах — «Бастион» и «Бал». Есть и известная гиперзвуковая ракета «Оникс». Нужно вспомнить и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были применены против того же американского эсминца Donald Cook. Также можно напомнить и о том, что крейсер «Москва» оснащен сверхзвуковыми ракетами «Вулкан». Таких ракет у американцев нет. Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США», — заявил военный эксперт.

Новостное агентство «Харьков» /

Василий Дандыкин напомнил, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году на вооружение Черноморского флота поступали новые виды вооружения, а сам полуостров стал «непотопляемым авианосцем» России.

«Я не думаю, что американцам взбредет в голову атаковать наш флот. Это бредовые мысли украинской стороны. Но если предположить, что два американских эсминца попробуют организовать какую-то провокацию, то их участь будет предрешена. Военные НАТО и США с достаточным уважением относятся к профессионализму и оснащению Черноморского флота. Но почему же киевские политики делают подобного рода заявления? Накануне Украина попросила у Германии списанные корветы, ранее США предоставили Киеву надувные лодки. Свое вооружение Украина давно распродала или распилила на металлолом. Отсюда и все эти подсчеты — у кого ракет больше. Замечу, все решается в комплексе. После того, как Крым вернулся в состав России, Черноморский флот был настолько улучшен, что сегодня ни американским эсминцам, ни кораблям Великобритании ничего не светит в черноморском регионе. Поэтому все заявления Украины — сказки», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Россия блокировала часть акватории Черного моря для иностранных судов и военных кораблей.