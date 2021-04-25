Стала известна причина драки между футбольными фанатами «Спартака» и ЦСКА

Москва, 25 апреля. Стала известна причина драки между фанатами футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА. Предварительную информацию о потасовке сообщает один из Telegram-каналов.

Причиной массового столкновения называют одну из городских стен в Москве. Согласно информации источников, на прошлой неделе болельщики ФК «Спартак» нарисовали граффити на стене, спустя время фанаты армейцев решили «перебить» рисунок. Там их ожидали поклонники красно-белых.

В результате потасовки на стене остался рисунок ЦСКА. Сообщается, что в драке приняли участие около 150 человек.

Согласно информации правоохранительных органов, не было зафиксировано никаких серьезных нарушений общественного порядка во время драки. В полицию поступали сообщения о большом скоплении людей, однако с травмами в больницу никто не попадал.