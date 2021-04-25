Беспошлинный ввоз сахара в Россию продлен до 30 сентября

Москва, 25 апреля. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил ввозную пошлину на поставки сахара в Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Об этом сообщило Правительство РФ.

Льгота устанавливается на период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Лимит беспошлинных поставок для Российской Федерации установлен в 350 тысяч тонн.

«С учетом ситуации на рынке сахара достигнута договоренность вернуться к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных мерах в июле 2021 года в случае, если они окажутся необходимыми», — указали в кабмине.

Поставки сахара в Армению не будут облагаться ввозной пошлиной при объеме не выше 22,4 тыс. тонн. В Казахстане беспошлинный ввоз этой продукции будет производиться при условии не больше 134,4 тыс. тонн, в Киргизию — не более 40 тыс. тонн.

Правительство РФ в марте сообщило, что будет обсуждать в ЕЭК беспошлинную квоту на ввоз сахара. В процессе заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию было решено внести в Евразийскую экономическую комиссию предложение о введении тарифной льготы на ввоз белого сахара на срок с 15 мая по 1 сентября 2021 года.