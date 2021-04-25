Hyundai пытается продвигать обновленный Santa Fe на российском авторынке

Москва, 25 апреля. Корейская автомобильная компания Hyundai активно пытается продвигать обновленный кроссовер Santa Fe в России. Повысить популярность модели должна тематическая реклама.

Hyundai в рамках рекламной компании рассказывает об инновационных технологиях новой Santa Fe. Особое внимание уделяется системе безопасности автомобиля, играющей огромную роль в современном мире.

Ролики демонстрируют все ключевые моменты в оснащении кроссовера. Говорится об ассистентах водителя, таких как система отслеживания слепых зон, круговой обзор, дистанционная парковка и другие элементы.

Обновленный Santa Fe может похвастаться высоким уровнем комфорта. Внешний вид автомобиля также претерпел ряд дизайнерских изменений и обновление технических характеристик.

Тем временем стоимость седана Hyundai Solaris выросла в России на 20 тысяч рублей. Минимальная цена автомобиля составляет 840 тысяч рублей.