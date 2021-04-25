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Ректор медвуза в Дагестане подозревается в незаконном трудоустройстве племянника

Происшествия
Ректор медвуза в Дагестане подозревается в незаконном трудоустройстве племянника
dgmu.ru  /  Дагестанский государственный медицинский университет

Махачкала, 25 апреля. В отношении исполняющего обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным республиканского следственного управления, Маммаев два с половиной года назад незаконно трудоустроил в вуз на полставки своего племянника. По версии следствия, ректор знал, что его родственник не намерен выходить на работу.

«В августе 2018 года подозреваемый издал приказ о принятии на вакантную должность 0,5 ставки зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники медицинского университета своего племянника, зная, что последний не планирует исполнять свои трудовые обязанности. Фиктивным трудоустройством также преследовалась цель снижения стоимости обучения племянника на 50%», — говорится в сообщении ведомства.

Сулейман Маммаев — выпускник этого же вуза. Ранее он занимал должности проректора и первого проректора учебного заведения. В 2016 году был избран ректором. Также Маммаев — главный внештатный гастроэнтеролог Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане задержали врио министра по туризму и народным художественным промыслам республики Расула Ибрагимова. Следователи подозревают его в хищении бюджетных средств на посту главы регионального Минтруда, который он занимал в 2017-2018 годах.

россия дагестан уголовное дело дгму
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