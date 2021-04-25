Гинцбург назвал вероятную дату окончания пандемии коронавируса в России

Москва, 25 апреля. Пандемия новой коронавирусной инфекции может завершиться в России уже осенью текущего года.

Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По его словам, наиболее вероятный месяц — ноябрь.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова тоже ответила на аналогичный вопрос. Она не назвала конкретного срока, но подчеркнула, что пандемия завершится, когда будет достигнут коллективный иммунитет. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко согласился с тем, что окончание пандемии произойдет после того, как россияне вакцинируются.

Согласно последним данным, в России заразились коронавирусом еще 8780 человек за сутки. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 13,3%.