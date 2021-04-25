Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 16:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:14
Экономика
Международным компаниям закрыли доступ к рынку аудита РФ
16:14
Происшествия
В США полицейские застрелили напавшего на них мужчину в бронежилете
16:12
Шоу-бизнес
Вдова Алексея Булдакова избавляется от имущества актера
16:12
Общество
Жителей Петербурга предупредили о сильных магнитных бурях
16:11
Общество
Ученые из США выявили связь между малоподвижным образом жизни и потерей слуха у пожилых
16:07
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали ставшую блондинкой Селену Гомес
16:07
Происшествия
Групповым избиением подростка-инвалида в Ивановской области заинтересовался СК
16:04
Политика
Помощник президента РФ рассказал, с чем связано участие Путина в саммите по климату
16:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова объяснила причину ссор с баскетболистом Тиммой
16:01
Шоу-бизнес
Агате Муцениеце посоветовали сменить стилиста после неудачного выхода на ММКФ
16:01
Общество
В Приморье поймали тигра, который пугал местных жителей
16:00
Политика
Пушков назвал мешком дыма заявление Земана о «русском следе» во взрывах в Чехии
16:00
Общество
Депутат Пьяных рассказал, какие возможности открывает перед молодежью Жириновский
15:58
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Подмосковье
15:58
Происшествия
Жителей многоэтажки в Воронежской области эвакуировали из-за мощного пожара
15:56
Экономика
Данными Ant Group о потребительском кредитовании заинтересовались власти Китая
15:55
Общество
Иммунолог назвал условие, при котором коронавирус уйдет от людей к животным
15:54
Общество
Обязательную сдачу ЕГЭ в Самарской области отменили
15:51
Шоу-бизнес
Крокодил из «Маски» похудел на пять килограммов за время участия в шоу
15:50
Общество
Минздрав РФ может признать игровую зависимость болезнью
Все новости

Гинцбург назвал вероятную дату окончания пандемии коронавируса в России

Общество
Гинцбург назвал вероятную дату окончания пандемии коронавируса в России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 апреля. Пандемия новой коронавирусной инфекции может завершиться в России уже осенью текущего года.

Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По его словам, наиболее вероятный месяц — ноябрь.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова тоже ответила на аналогичный вопрос. Она не назвала конкретного срока, но подчеркнула, что пандемия завершится, когда будет достигнут коллективный иммунитет. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко согласился с тем, что окончание пандемии произойдет после того, как россияне вакцинируются.

Согласно последним данным, в России заразились коронавирусом еще 8780 человек за сутки. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 13,3%.

россия пандемия коронавирус гинцбург
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 416505 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 212003 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 170903 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 142935 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 72838 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Все новости / Общество / Гинцбург назвал вероятную дату окончания пандемии коронавируса в России
Рейтинг@Mail.ru