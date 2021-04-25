Депутат Арефьев рассказал о законопроекте по списанию долгов физлиц

Москва, 25 апреля. Законопроект о списании долгов части граждан в скором времени будет внесен в Госдуму. Об этом рассказал зампред профильного комитета нижней палаты парламента Николай Арефьев.

СМИ ранее сообщили, что российские банки во время пандемии начали активнее подключать к работе с должниками коллекторские агентства. Суммарно кредитные организации передали им за год проблемных долгов на 582 млрд рублей, что является рекордным показателем с 2013 года.

«Обещали на следующей неделе внести поправки в закон о банках и банковской деятельности. Это, с одной стороны. С другой стороны, названа очень незначительная сумма — 1,5 млрд рублей примерно», — приводит слова Арефьева издание URA.RU.

Парламентарий добавил, что пока неизвестно, кому именно будут направлены эти средства. При этом он предположил, что получателями станут наиболее нуждающиеся категории граждан — многодетные и малоимущие семьи.

По мнению депутата, государство должно компенсировать должникам всю сумму, потому что в пандемию многие люди остались без доходов. Арефьев указал, что правительство обещало помочь малому бизнесу, но повезло далеко не всем, так как не каждое предприятие подходило по критериям для господдержки.

Политики и общественные деятели Санкт-Петербурга ранее в ходе конференции в медиацентре «Патриот» обсудили меры поддержки населения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Как считают эксперты, социальная политика стала центральным блоком обращения главы государства.