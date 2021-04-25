Минобороны РФ проводит масштабную акцию «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Москва, 25 апреля. Патриотическая акция от Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» пройдет с 25 апреля по 27 июня.

В рамках акции был открыт специальный мультимедийный раздел, в котором посетители смогут на интерактивной карте отследить маршрут движения железнодорожного состава с образцами новейшей техники и вооружения по России. В поезде также будут представлены военные трофеи из Сирии.

На карте отмечено более 50 населенных пунктов, в которых эшелон будет делать свои остановки. Кроме того, там указаны даты прибытия поезда в тот или иной город. Поезд состоит из 17 вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме.

Ранее сообщалось, что музей «Поезд Победы» получит девятый вагон, посвященный битве за Брестскую крепость. Издание RT писало про тематический вагон «Современная армия», который расскажет о новейших достижениях российских войск.