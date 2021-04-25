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NI: в случае военного конфликта с НАТО Россия сможет «захватить» Восточную Европу

Армия
NI: в случае военного конфликта с НАТО Россия сможет «захватить» Восточную Европу
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 25 апреля. Аналитики американского стратегического исследовательского центра RAND пришли к выводу, что у России точно хватит сил противостоять НАТО и США в случае вооруженного конфликта.

На данный момент можно наблюдать рост напряженности в отношениях Запада и России, не исключено, что однажды это может привести к вооруженному конфликту, полагают обозреватели американского издания The National Interest, передает «ПолитРоссия».

В 1949 году Запад уже пытался угрожать Москве применить тактическое и стратегическое ядерное оружие. Однако такие действия обернулись бы непоправимыми последствиями, отметили авторы.

Если говорить о неядерных силах, то здесь НАТО нечем похвастаться. Россия всегда могла дать внушительный ответ на любую угрозу сил Альянса.

Исследования RAND свидетельствуют о том, что если же и начнется военный конфликт, то у НАТО не будет шансов. Российская сторона может «захватить» Восточную Европу, а также занять Прибалтику. При этом поле боевых действий может растянуться от Балтийского до Черного моря, так как Запад может атаковать через Калининград, Приднестровье и другие направления.

Однако России совершенно незачем реализовывать такие действия, резюмировали авторы.

Ранее на Западе рассказали о решительных действиях Путина по защите интересов России.

сша нато ядерное оружие rand
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