Минобороны Азербайджана отправило трех генералов в отставку

Баку, 25 апреля. Минобороны Азербайджана подтвердило факт освобождения от должностей трех генералов ведомства, сообщают местные СМИ.

Первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант Захид Гусейнов, начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению, замначальника Главного управления по личному составу, генерал-майор Расим Алиев и начальник Организационно-инспекционной службы командования Нахчыванской отдельной общевойсковой армии, генерал-майор Лянкяран Алиев отправились на пенсию. Соответствующую информацию подтвердили в профильном ведомстве.

Сейчас государство озаботилось налаживанием внешнеполитических связей — президент республики Ильхам Алиев заявил, что Баку надеется на помощь Минска в налаживании контактов с Ереваном.