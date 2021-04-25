Стало известно о смерти основателя бренда AZ Factory Альбера Эльбаза

Париж, 25 апреля. Умер культовый дизайнер одежды Альбер Эльбаз, пишет издание WWD. Модельер скончался в Париже на 60-м году жизни.

Компания Compagnie Financière Richemont, которой в настоящий момент принадлежит бренд кутюрье AZ Factory, подтвердила новости о его кончине. Официальная причина смерти знаменитости пока не сообщается.

Эльбаз родился на свет в Марокко, а взрослел в Израиле, после чего переехал жить в Нью-Йорк, где специализировался на свадебной моде. С 1998 года он был креативным директором Yves Saint Laurent, а в 2001 году перешел на такую же должность в компанию Lanvin. В 2015 году кутюрье создал свой собственный бренд AZ Factory.