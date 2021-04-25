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Политика
Дома, десятки квартир и элитные авто: депутаты Госсовета Крыма раскрыли свои доходы
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Дома, десятки квартир и элитные авто: депутаты Госсовета Крыма раскрыли свои доходы

Политика
Дома, десятки квартир и элитные авто: депутаты Госсовета Крыма раскрыли свои доходы
Федеральное агентство новостей  / 

На основании официальных данных о доходах крымских парламентариев в 2020 году ФАН сформировал рейтинг из десяти самых обеспеченных депутатов Госсовета.

На последнем месте расположился Михаил Смолянов. Его годовой доход составил 15,1 млн рублей. Смолянов числится заместителем директора ООО «Автодель». Также в его собственности находятся земельный участок, жилой дом, автомобили BMW 323, ГАЗ-21 и Aston Martin.

Девятое место занял Петр Зайцев: его годовой доход составил 16,4 млн рублей. Кроме того, Зайцеву принадлежат жилой дом, две квартиры и земельный участок площадью 270 квадратных метров.

Восьмое место досталось Владимиру Демченко с доходом в 20,8 млн рублей. Он работает коммерческим директором ООО «Крымавтотранс» и владеет пятью земельными участками, 12 квартирами, шестью помещениями, одним домом и шестью нежилыми помещениями.

Седьмое место в нашем рейтинге досталось Юрию Ветохе с его годовым доходом в 24,3 млн рублей. Он является президентом НКО «Крымский футбольный союз» и владеет шестью квартирами, жилым домом, казино с кафе, гостиницей с рестораном, помещением с магазином и нежилым зданием.

Шестое место досталось спикеру Госсовета Владимиру Константинову — его доход в 2020 году составил 25,3 млн рублей. Также ему принадлежат квартира, пять нежилых помещений, джип WRANGLER, Mitsubishi Pajero Sport, BMW Х7 М50D и STEMA MT 0751.

Дома, десятки квартир и элитные авто: депутаты Госсовета Крыма раскрыли свои доходы
ТАСС  / Мальгавко Сергей

На пятом месте расположился Сергей Бородкин с доходом в 25,88 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры, земельный участок и Toyota Land Cruiser 200.

Четвертое место занимает Петр Калын. Он заработал 41,5 млн рублей. Калын занимает пост финансового директора в ООО «Партизан». Согласно опубликованным данным, у него есть два жилых дома и три земельных участка.

Бронзу в нашем рейтинге получает Олег Свешников ― за год заработал 41,7 млн рублей. Он является директором ООО «Новое и доступное жилье». Свешникову принадлежат три квартиры, одно нежилое помещение и девять нежилых зданий.

Второе место занял Николай Янаки, годовой доход которого составил 71,5 млн рублей. Он занимает пост заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «ТПК «Центрмаркетстрой» и владеет десятью земельными участками, пятью квартирами, восемью нежилыми помещениями (два из них на основании долевого участия). Также ему принадлежат девять нежилых зданий, автомобиль Audi А6, гидроцикл BRP LTD 300, снегоболотоход Yamaha и прицеп ПГМФ 8902л.

И второй год подряд первенство в рейтинге самых обеспеченных депутатов крымского парламента уверенно удерживает представитель партии ЛДПР Светлана Шабельникова — ее годовой доход составил 161,6 млн рублей. Шабельникова является успешным индивидуальным предпринимателем, что дало ей возможность в разное время приобрести 27 земельных участков, восемь квартир, 12 нежилых зданий. Также у нее в собственности 13 нежилых зданий и автомобили Toyota и Lexus LX 450D.

Помимо этого, Шабельникова занимает должность заместителя председателя комитета Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук в комментарии ФАН выразил мнение, что высокие доходы депутатов накладывают на них определенный уровень социальной ответственности.

«Как правило, такие люди находятся под пристальным вниманием со стороны общества, и такие депутаты должны это учитывать и уметь доносить обществу, что они обогатились честным трудом и при этом значительную часть средств направляют на помощь нуждающимся. Например, многие депутаты в период пандемии принимали участие в различных мероприятиях, выделяя средства на питание и медикаменты для нуждающихся», — пояснил эксперт.

Дома, десятки квартир и элитные авто: депутаты Госсовета Крыма раскрыли свои доходы
opcrimea.ru  / Общественная палата Республики Крым

В противном случае, как отмечает Форманчук, из-за социального расслоения в обществе у таких обеспеченных депутатов могут возникать трудности в ходе избирательной кампании.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе нашли способ спасти город от высоких цен на продукты.

крым госсовет крыма
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