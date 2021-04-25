Исполнитель песни «Ягода-малинка» Хабиб признался, что у него давно не было девушки

Москва, 25 апреля. Молодой певец, исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб пообщался с журналистами и раскрыл подробности личной жизни. Он признался, что находится в поисках любимой.

Хабиб стал популярен благодаря проекту «Песни». Член жюри, рэпер Тимати, был скептически настроен по отношению к молодому исполнителю, однако это не помешало ему завоевать сердца слушателей своей «Ягодой-малинкой». Клип на трек появился на YouTube в конце прошлого года и уже насчитывает более 160 млн просмотров.

Несмотря на мгновенно возросшую популярность, сердце Хабиба все еще свободно. Певец надеется найти "ту единственную". При этом слава значительно помогает ему в общении с противоположным полом.

«Сейчас девушки нет. Но есть «Ягода-малинка», которая проталкивает меня везде, — заявил артист в интервью «Собеседнику». — Девчонки мне всегда писали, сейчас просто объемы стали больше. Я стараюсь всем отвечать, поддерживать общение, не перегибая палку».

Хабиба не волнуют связи на одну ночь. Певец хочет построить серьезные отношения и найти в лице женщины опору, чтобы возлюбленная ухаживала за ним и встречала дома после работы, поделился он своими представлениями о семье.

Певец Feduk ранее обрадовал своих поклонников, представив на YouTube новый клип на композицию «Водолей». В ролике снялась его девушка Саша Новикова.