МИД РФ сообщил о присутствии США в списке «недружественных государств»

Москва, 25 апреля. Список «недружественных государств», которым будет запрещено нанимать граждан России на работу в свои дипмиссии, уже формируется, сообщили в МИД РФ.

Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты в этом списке есть.

«Это не агрессивные действия Москвы, а ответные меры на враждебные шаги других государств», — прокомментировала она указ президента о мерах против «недружественных стран».

Ранее Захарова призвала Чехию раскрыть международному сообществу информацию о хранившемся на складах во Врбетице вооружении.