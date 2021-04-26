Донбасс посетили иностранцы, а Великобритания и США закрепляются на Украине

В Донбассе снова растет количество провокаций, на фоне которых Киев продолжает звать на юго-восток иностранных дипломатов и парламентариев, рассказывая всем про «российскую агрессию». Франция и Германия не оставляют попыток оживить «Нормандский формат», пытаясь добиться встречи лидеров России и Украины. В США продолжает движение законопроект, расширяющий помощь Украине, а также участие Вашингтона в процессе урегулирования. На этом фоне Великобритания расширила свою учебно-тренировочную миссию, которая все более похожа на организацию постоянного присутствия.

Оперативная обстановка в Донбассе

Количество нарушений за прошедшую неделю опять скакнуло вверх, увеличившись в 1,7 раза (1770 обстрелов против 1038).

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне стороны конфликта продолжают подавлять БПЛА миссии ОБСЕ, при этом наиболее активно, судя по местам воздействия, это делает украинская сторона. Результатом работы средств РЭБ 23 апреля стало полное глушение БПЛА среднего радиуса действия ОБСЕ с момента взлета, что привело к его аварийной посадке и повреждению внутреннего топливного бака, шасси и подвесной камеры.

На северном фронте наиболее сложная ситуация продолжает складываться в прилегающих к Золотому (55 км западнее Луганска) районах, которые находятся в зонах ответственности 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Федеральное агентство новостей /

Скорее всего, связано такое положение с двумя причинами:

опасениями украинской стороны, за судьбу так называемого «Лисичанского выступа» — небольшой полоски между Фрунзе (38 км западнее Луганска) и рекой Северский Донец, занятой ВСУ;

опасениями НМ ЛНР из-за активных действий в этих краях со стороны ВСУ, так как направление является танкоопасным и весьма близко расположено к Луганску. Это заставляет реагировать, особенно учитывая стояние в непосредственной близости в Спорном (80 км северо-западнее Луганска) частей 1-й танковой бригады ВСУ.

Кроме того, опасений защитникам Донбасса добавил обнаруженный 21 апреля БПЛА ОБСЕ танковый батальон 92-й механизированной бригады, который располагался всего в 15 км от линии соприкосновения.

На этом фоне 19 апреля всего в 25 км от нее подразделения 1-й танковой бригады провели тренировку по отражению наступления со стороны НМ ЛНР с дальнейшим переходом в контрнаступление.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Также за неделю в тыловом пункте группировки «Север», расположенном в Рубежном (82 км северо-западнее Луганска), случилось происшествие — по неизвестным причинам загорелся бензовоз, что привело к потере его и еще семи грузовиков 182-го батальона материального обеспечения.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

На центральном фронте складывалась наиболее сложная обстановка, ведь большая часть нарушений происходила именно здесь — на окраинах Горловки и Донецка. Связано это как с близким расположением позиций НМ ДНР и ВСУ друг к другу, так и попытками сократить межпозиционное пространство. Также свое влияние оказывает и ожидание наступления обеими сторонами. На этом фоне 19 апреля на направлении между Константиновкой (50 км северо-восточнее Донецка) и Покровском (54 км северо-западнее Донецка), которое ВСУ оценивает как опасное, была проведена совместная тренировка танковых подразделений НГУ и 72-й механизированной бригады.

Одновременно с танкистами потренировались и зенитчики 72-й механизированной бригады.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Тематикой учений, как и в случае с 1-й танковой бригадой, стало отражение наступления со стороны НМ ДНР и дальнейший переход в контрнаступление.

На южном участке фронта большая часть обстрелов была совершена в районе Ленинского (17 км западнее Новоазовска), где позиции недавно заняла 128-я горно-штурмовая бригада. По всей видимости, именно с этим и связан рост обстрелов, ведь бригада стала обосновываться, активно вести разведку, оборудовать позиции в инженерном отношении, что в нынешней напряженной обстановке трактуется как весьма агрессивные действия.

Кроме того, патрули ОБСЕ стали фиксировать прибытие техники 93-й механизированной бригады на железнодорожную станцию Зачатовка (67 км юго-западнее Донецка). В течение недели ими замечена разгрузка двух гаубичных самоходных дивизионов (19 апреля) и танкового батальона (22 апреля), прибывают они для замены находящейся неподалёку 53-ей механизированной бригады. Это значит, что в скором времени стоит ждать увеличения количества обстрелов от Докучаевска (24 км юго-западнее Донецка) до Гранитного (60 км южнее Донецка).

Также отметилось южное направление и с положительной стороны. Так, 23 апреля через контрольно-пропускной пункт (КПП) в районе Новотроицкого (30 км юго-западнее Донецка) на территорию ДНР въехал гуманитарный конвой Международного Комитета Красного Креста (МККК), и то, что его украинская сторона пропустила, является хорошим звоночком.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

На фоне мероприятий боевой подготовки ВС РФ в Крыму Киев с 20 по 23 апреля решил провести свою тренировку, в ходе которой:

привел силы и средства СБУ по всей стране в состояние полной готовности;

вывел подразделения в районы противодесантной обороны: морпехов 35-ой бригады морской пехоты — южнее Одессы, а нацгвардейцев — в районе Мариуполя;

Сегодня в Одесской области была замечена колона военной техники ВСУ, следовавшие по участку дороги Черноморское-Грибовка.В составе колонны 3 установки "Град", несколько БТР, автомобили с л/с. По официальной версии властей в области проводятся ряд антитеррористических мероприятий. pic.twitter.com/kyFJ3usXkE — Записки охотника (@galandecZP) April 21, 2021

провел тренировки по противовоздушной обороне в Херсонской и Запорожской областях.

Войска ПВО Украины начали масштабные учения у Крыма - ВСУ отработали противовоздушный бой https://t.co/ec33UsYrHc pic.twitter.com/QtJmXTJQXL — Диалог.UA (@Dialog_UA) April 23, 2021

Информационная кампания Украины

Помимо собственных ответных мероприятий боевой подготовки Киев ведет активную информационную кампанию, где раскручивает тезис о якобы «российской агрессии». Так, с 21 по 23 апреля по приглашению украинской стороны юго-восток страны посетила парламентская делегация Литвы и Польши. Первым делом их свозили на юг, где показали и многострадальный Широкино (11 км восточнее Мариуполя). Именно в нем подписали трехстороннее соглашение о намерениях на законодательном уровне признать Российскую Федерацию «агрессором» по отношению к Украине.

facebook.com/MinistryofDefence.UA / Министерство обороны Украины

Следом побывали делегаты уже вблизи Донецка, в Авдеевке, где им показали учеников прифронтовых школ и даже повели на занятие.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

Командиром 72-й механизированной бригады полковником Артемом Богомоловым была изложена украинская версия происходящих в районе Донецка событий.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

Кроме того, полковник Богомолов показал разновидности мин, применяемых со стороны ополчения, что произвело особый эффект на иностранных парламентариев после посещения школ.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

В конце недели, 23 апреля, только южный участок фронта посетил чрезвычайный и полномочный посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг, которому также доложили украинскую версию складывающейся вокруг Донбасса ситуации.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

Шведскому послу показали украинский КПП в районе Новотроицкого (30 км юго-западнее Донецка), в ходе чего пожаловались на ограничения передвижения, вводимые руководством ДНР, при этом не упустив возможности напомнить, что Киев, наоборот, идет только по пути упрощения.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

На этом фоне весьма интересно, что в 2021 году глава МИД Швеции Энн Линде председательствует в ОБСЕ, а значит, этот визит был направлен на донесение информации именно до нее.

Федеральное агентство новостей /

В целом продолжение такой кампании без ответных действий со стороны народных республик и РФ будет вести к постепенной смене общественного мнения и укоренения в умах европейцев тезиса «Россия – агрессор». Действия эти должны доносить информацию до дипломатического корпуса, законодателей, руководства и общества европейцев, а значит, это потребует привлечения к работе в народных республиках иностранных СМИ, представителей общественных организаций и дипкорпуса.

В противном случае уже в обозримом будущем законодательно закрепить «агрессию Россию против Украины» могут уже не только такие страны, как Литва и Польша, но и более весомые игроки НАТО и ЕС. Это сделает Москву полноценной стороной конфликта и нивелирует право «вето» в вопросах украинской тематики, что уже позволит принимать необходимые резолюции по Донбассу, в том числе о вводе миротворческой миссии.

На пути к миру через переговоры

Итоги отдельных встреч главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель сначала с президентом России Владимиром Путиным, а потом и Украины Владимиром Зеленским, дали толчок к организации на 19 апреля встречи политических советников «Нормандского формата», где предполагалось обсудить один из кластеров предложенного германо-французского проекта. Он, по данным РБК, включает следующую последовательность:

в кластере «А» семь пунктов: полное прекращение огня, разминирование, отвод тяжелого вооружения, разведение сил на новых участках линии соприкосновения, открытие дополнительных пунктов пропуска, освобождение и обмен задержанными, безопасный и надежный доступ специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей Украине;

в кластере «В» четыре пункта: «Формула Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, включается в украинское законодательство. Затем руководители стран «нормандской четверки» одобряют «дорожную карту», а Киев согласует с ДНР и ЛНР в контактной группе все правовые акты, которые будут касаться этих частей Донбасса. Последний пункт кластера предусматривает проведение конституционной реформы на Украине, предусматривающей децентрализацию и принятие законов об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне;

кластер «C» предусматривает «начало вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей» и «начало разоружения всех незаконных группировок в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, за исключением народной милиции»;

кластер «D» включает в себя вступление в силу конституционной реформы, также на Украине временно начинают действовать законы о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и особой экономической зоне там;

кластер «Е» описывает завершение вывода иностранных формирований и процесса разоружения;

кластер «F» предусматривает бессрочное вступление в силу закона о местных выборах;

кластер «G» регламентирует проведение местных выборов в Донбассе;

кластер «H» предусматривает восстановление Украиной полного контроля над границей;

кластер «I» вводит временный закон об амнистии, под который должны попасть участники событий на востоке Украины;

кластер «J» прописывает завершение восстановления Украиной контроля над границей;

кластер «К», финальный, говорит, о том, что конституционная реформа и законы об особом статусе, амнистии и особой экономической зоне вступят в силу на постоянной основе в том случае, если выборы местной власти «прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ».

Однако по итогам прошедшей встречи политических советников «Нормандского формата» конкретики не прибавилось. Российские СМИ со ссылкой на некий источник в делегации объявили о безрезультатных переговорах, а украинская сторона — о конструктивном диалоге.

Несмотря на безрезультатность, уже на следующий день экстренно собралась контактная группа, где также, согласно официальным заявлениям, внятных итогов нет. Однако по другим данным, удалось существенно продвинуться в согласовании дополнительных мер контроля режима тишины.

На этом фоне сначала 20 апреля глава Украины Зеленский пригласил президента России Путина встретиться в Донбассе, на что в ответ ему было предложено встретиться в Москве. Также о готовности встретиться с Зеленским высказались главы ЛНР и ДНР.

Донбасс приглашает Зеленского – Киев противПрезидент Российской Федерации Владимир Путин ответил на предложение украинского президента Владимира Зеленского встретиться на подконтрольной Украине части Донбасса, куда сам Зеленский ездит регулярно <.. https://t.co/GIn7tlSrqt — Слово и дело. (@jarilo2) April 25, 2021

Однако ехать в Москву Зеленский явно не собирается, ведь в этом случае его ждет обвинение в предательстве и импичмент, так как Россия для Украины законодательно является «страной-агрессором». На этом фоне появились сообщения, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность посредничества в переговорах между Украиной и Россией.

В рамках этого Нетаньяху хочет предложить Путину и Зеленскому посетить вместе Израиль, где и провести встречу.

Необходимо отметить, что положительное решение вопроса по Донбассу является необходимостью для элит в Германии и Франции, поскольку позволит им поднять рейтинги в условиях приближающихся выборов (в Германии — осенью 2021 года, во Франции — в апреле 2022 года) и сохранить власть.

Именно поэтому Макрон и Меркель приложат максимум усилий для реализации мирного сценария, что понимают и в Москве, и в Киеве. Также понимают это в Лондоне и Вашингтоне, которым затягивание переговорного процесса на руку, ведь оно позволяет добиться своих геополитических целей и выторговать лучшие условия в переговорах как с локомотивами ЕС (Франция и Германия), так и Россией.

Великобритания расширяет учебную миссию на Украине

На фоне роста напряженности в Донбассе и вокруг Украины с 19 по 20 апреля Лондон (Великобритания) посетил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак, где с ним встретился начальник штаба обороны Соединенного королевства генерал Ник Картер.

???????????????? 19-20 April, 2021, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Colonel General Ruslan Khomchak, visited the United Kingdom, during which he met with the Chief of the Defence Staff, General Sir Nick Carter.@DefenceHQ @UKinUkraine https://t.co/duXruKbxIb pic.twitter.com/wYhlQeGDoj — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 20, 2021

В целом визит является реализацией договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в начале апреля президента Украины Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Судя по официальным заявлениям, стороны договорились расширить британскую учебно-тренировочную миссию ORBITAL, добавив к ней миссию по обмену опытом. Последняя, скорее всего, направлена на украинских моряков, которые теперь станут обучаться на британских кораблях. Особенно это интересно в условиях планирующейся деятельности в Черном море фрегата и эсминца, а в Средиземном море авианосца Королевского флота.

Расширение миссии позволит британцам немного увеличить свой контингент на Украине, а также перенимать опыт у украинских военнослужащих, полученный в боевых действиях в Донбассе. Возможно, что таким образом британцы последовательно создают условия для появления полноценной военной базы на территории Украины.

США стремятся сохранить Украину в антироссийском поле

Примерно в одно время с визитом украинского главкома в Великобританию министр обороны Украины Андрей Таран встретился с временной поверенной по делам США на Украине Кристиной Квин.

Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії. pic.twitter.com/h7FRzDUVxw — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 20, 2021

И хотя встреча в целом была дежурной, Telegram-канал Klymenko Time заметил, что только в апреле это была уже седьмая встреча американского дипломата с украинскими политическими деталями, среди которых: мэр Львова Андрей Садовой, глава оператора газо-транспортной системы Сергей Макогон, мэр Киева Виталий Кличко, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава СБУ Иван Баканов и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

В целом виден интересен Вашингтона к сектору безопасности и газотранспортной системе Украины. При этом непонятна цель встречи с двумя мэрами — Садовым и Кличко: один весьма популярен в западной части страны, а другой с самого переворота 2014 года является бессменным руководителем столицы.

На этом фоне в Соединенных Штатах продолжает свое движение закон S.814 «О продвижении партнерства в сфере безопасности с Украиной и для других целей» (предложен группой депутатов под руководством главы комитета по международным отношениям, республиканцем Джимом Ришем). Он 21 апреля был одобрен комитетом Сената по международным отношениям. Далее закон ждут слушания в обеих палатах Конгресса и в случае положительного решения подпись Джо Байдена. Основными положениями продвигаемого в США документа являются:

требование отчета о дипломатической поддержке Украины на ближайшие пять лет;

призыв Государственного департамента создать рабочую группу по Украине совместно с европейскими союзниками;

распоряжение администрации назначить специального посланника по Украине, который будет связующим звеном США на мирных переговорах в «нормандском» формате и способствовать диалогу между черноморскими странами;

разрешение иностранного военного финансирования Украины на сумму до 300 млн долларов в год при наличии сертификатов, включая наступательное вооружение;

требование отчета министерства обороны и Государственного департамента о возможностях и потребностях ВС Украины, а также плана оказания помощи в области безопасности;

ускорение передачи Киеву излишков оборонной техники и формирование стратегии, побуждающей страны-партнеры делать то же самое;

выделение 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров через международное военное образование и обучение.

В целом принятие этого закона сильно не отразится на ситуации с урегулированием конфликта, однако позволит полностью вовлечь Вашингтон в процесс, нивелировать «Нормандский формат» и сохранить Киев в антироссийском поле. В последнем вопросе весьма показательно недавнее расширение финансирования Украины по линии Агентства США по международному развитию на 155 млн долларов.

США нададуть 155 млн дол. фінансування через @USAIDUkraine для покращення життя українців. У тісному партнерстві з ???????? USAID використовуватиме ці ресурси для покращення охорони здоров'я, економічного зростання, боротьби з корупцією, протидії ???????? агресії та зміцнення демократії. pic.twitter.com/lybVWhEUmV — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 20, 2021

Достаточно посмотреть статьи расходов, большая часть которых (63 млн доллара) приходится на некое «противодействие российской агрессии», а помощь экономике Украины находится на предпоследнем месте.

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