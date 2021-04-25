Бей своих, чтобы чужие боялись. Колонка Голоса Мордора

Вы же все прекрасно знаете, что оппозиционные российские средства массовой информации — это самый настоящий оплот свободы слова, плюрализма мнений и прочих прекрасных общечеловеческих ценностей. Да?

На самом деле — нет. Нет там никакой свободы слова и близко. Более того — даже малейшее сомнение в том, что признано «генеральной линией партии и правительства», там рассматривается как недопустимое нарушение, практически как преступление против редакционной политики. Это только в слоганах они белые и пушистые, как, к примеру «Эхо Москвы», которое декларирует, что дает голос абсолютно любым мнениям. Нет, нет и нет. Все должно строжайше подчиняться только одной, «правильной» линии. И другая точка зрения — преступна.

facebook.com / павел лобков

Есть такой известный журналист — Павел Лобков. Кто бы и как к нему ни относился — мэтр российской журналистики. С огромным стажем, очень популярный среди оппозиционной общественности. На телевизионном канале «Дождь» — можно сказать, настоящая звезда. И Павлу Лобкову из-за его статуса было позволено все. Даже сексуальный скандал, который произошел некоторое время назад, не смог причинить Лобкову никакого вреда. Павел Лобков, помимо своей основной работы, занимался на ТВ-канале «Дождь» наставничеством молодых журналистов. И некоторые из них были Павлу очень небезразличны. Он оказывал им настойчивые знаки внимания, если не сказать больше. Некоторых даже приглашал домой поработать в спокойной, интимной обстановке. Все это касалось представителей мужского пола, ибо ориентация Павла всем давно известна. Все это стало достоянием общественности, молодые журналисты вспоминали свою стажировку у Павла Лобкова и писали посты в социальных сетях. Посты такие, что, случись подобное в США или Европе, Пашу Лобкова немедленно выгнали бы с работы, подвергли остракизму, а то и под суд отдали.

Но «новая этика» — она не для всех. Вот господин Колпаков, главред «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), тоже счастливо избежал всяческих преследований за домогательства и сохранил место работы. Ничего, если человек «правильный», то можно и глаза закрыть на «новую этику».

facebook.com / Иван Колпаков

Но все это касается лишь только таких «мелочей», как поведение в обществе. А вот отход или какие-то сомнения в «генеральной линии» — не прощаются. Вот и Лобков совсем уж распоясался, подумал, что ему можно все, и высказался на тему студенческого журнала DOXA. На самом деле, высказался весьма мягко, без особой критики, лишь сказал, что некоторые материалы в этом издании действительно были весьма резкими. Павел Лобков и представить не мог, какие последствия вызовет его легкое, ненавязчивое вольтерьянство. Пашу банальным образом турнули с работы. С того самого ТВ-канала «Дождь», который так гордится тем, что является оплотом «свободы слова». Павел написал об этом в Facebook и почти сразу же получил гневную отповедь от госпожи Синдеевой, которая является главой канала. Надо признать, что Лобков за словом в карман не полез и обозвал «Дождь» «мертвой сектой с холодноглазым комсомольцем и его женой», имея в виду главреда канала Тихона Дзядко. И знаете, в принципиальных вопросах я с Лобковым не согласен никогда, но вот тут вынужден признать его правоту.

https://www.facebook.com/andrew.rushailoarno /

А еще не так давно была история с журналистом «Настоящего времени» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Тимуром Олевским. Ныне — бывшим журналистом. По все той же причине: попер против «генеральной линии партии и правительства». Попер мягонько, аккуратно, но все равно — против. Усомнился в качествах «лидера оппозиции» Навального и предъявил какие-то претензии его жене. Немыслимо! Господин Олевский немедленно был выкинут из «Настоящего времени» и подвергнут общественному порицанию. Кстати, есть небольшая разница в истории с Лобковым: простой зритель канала «Дождь» Павла Лобкова защищал, а вот Олевский огреб по полной от всех, в том числе и от простых граждан с оппозиционными взглядами. И сейчас Тимур пытается исправиться, выдавая на-гора наиболее жесткие и злые тексты в отношении российских властей, как бы пытаясь доказать всем: «Да вы что, чуваки? Я свой в доску! Я против кровавого режима!».

Но пятно в биографии уже имеется. И отмыть его теперь будет очень трудно.

Кстати, примечательно то, что Лобкова выкинули с «Дождя» в тот момент, когда вся «прогрессивная совестливая общественность» хором ныла о том, что ВГТРК увольняет сотрудников, которые разделяют оппозиционные настроения. Хорошо получилось у «Дождя» — бей своих, чтобы чужие боялись.

И, конечно же, вот она, вся краса «свободы слова» в их «прекрасной России будущего». А точнее — никакой свободы слова, никакого иного мнения, ничего. Газета «Правда» начала 80-х годов в сравнении с нынешними оппозиционными СМИ покажется просто праздником плюрализма и свободы.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.