В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 11:30 состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы развития российско-немецкого бизнеса: итоги Недели Германии в Петербурге».
Мы обсудим, какие сферы сотрудничества России и Германии в части развития водородной энергетики — наиболее перспективные, поговорим о развитии пивной отрасли в России и Германии. Узнаем роль Октоберфеста в развитии культурных и бизнес-традиций. Расскажем о немецких венчурных инвестициях в развитие российских стартапов, инновационный транспорт и мобильность будущего. Также мы поговорим об объеме инвестиций из Германии в Россию в условиях пандемии, влиянии идеологии «зеленых» в Германии на структуру немецкой экономики и ее партнерские отношения с российскими компаниями.
В мероприятии примут участие:
- Михальченко Анастасия Викторовна, директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»;
- Никитенко Владимир Сергеевич, директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты;
- Щелканов Александр Александрович, доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, эксперт Ленинградского областного отделения «Деловой России»;
- Бочтарев Олег Владимирович, руководитель дирекции по инновациям ПАО «Кировский завод».
По видеосвязи к нам присоединятся:
- Григорьев Евгений Дмитриевич, председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга;
- Чтецов Дмитрий Владиславович, председатель комитета по торговле Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»;
- Уте Катч-Эгли, заместитель генерального консула Германии в Петербурге.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
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