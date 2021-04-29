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Перспективы развития российско-немецкого бизнеса: итоги Недели Германии в Петербурге

Общество
Перспективы развития российско-немецкого бизнеса: итоги Недели Германии в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Антон Зарубин

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 11:30 состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы развития российско-немецкого бизнеса: итоги Недели Германии в Петербурге».

Мы обсудим, какие сферы сотрудничества России и Германии в части развития водородной энергетики — наиболее перспективные, поговорим о развитии пивной отрасли в России и Германии. Узнаем роль Октоберфеста в развитии культурных и бизнес-традиций. Расскажем о немецких венчурных инвестициях в развитие российских стартапов, инновационный транспорт и мобильность будущего. Также мы поговорим об объеме инвестиций из Германии в Россию в условиях пандемии, влиянии идеологии «зеленых» в Германии на структуру немецкой экономики и ее партнерские отношения с российскими компаниями.

В мероприятии примут участие:

  • Михальченко Анастасия Викторовна, директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»;
  • Никитенко Владимир Сергеевич, директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты;
  • Щелканов Александр Александрович, доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, эксперт Ленинградского областного отделения «Деловой России»;
  • Бочтарев Олег Владимирович, руководитель дирекции по инновациям ПАО «Кировский завод».

По видеосвязи к нам присоединятся:

  • Григорьев Евгений Дмитриевич, председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга;
  • Чтецов Дмитрий Владиславович, председатель комитета по торговле Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»;
  • Уте Катч-Эгли, заместитель генерального консула Германии в Петербурге.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

бизнес пресс-центр патриот германия и россия
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