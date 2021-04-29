В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 11:30 состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы развития российско-немецкого бизнеса: итоги Недели Германии в Петербурге».

Мы обсудим, какие сферы сотрудничества России и Германии в части развития водородной энергетики — наиболее перспективные, поговорим о развитии пивной отрасли в России и Германии. Узнаем роль Октоберфеста в развитии культурных и бизнес-традиций. Расскажем о немецких венчурных инвестициях в развитие российских стартапов, инновационный транспорт и мобильность будущего. Также мы поговорим об объеме инвестиций из Германии в Россию в условиях пандемии, влиянии идеологии «зеленых» в Германии на структуру немецкой экономики и ее партнерские отношения с российскими компаниями.

В мероприятии примут участие:

Михальченко Анастасия Викторовна , директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»;

, директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»; Никитенко Владимир Сергеевич , директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты;

, директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты; Щелканов Александр Александрович , доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, эксперт Ленинградского областного отделения «Деловой России»;

, доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, эксперт Ленинградского областного отделения «Деловой России»; Бочтарев Олег Владимирович, руководитель дирекции по инновациям ПАО «Кировский завод».

По видеосвязи к нам присоединятся:

Григорьев Евгений Дмитриевич , председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга;

, председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга; Чтецов Дмитрий Владиславович , председатель комитета по торговле Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»;

, председатель комитета по торговле Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»; Уте Катч-Эгли, заместитель генерального консула Германии в Петербурге.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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