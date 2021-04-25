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Минтруд отказывается от понятия «потребительская корзина»

Экономика
Минтруд отказывается от понятия «потребительская корзина»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 25 апреля. Структура потребления разительно отличается у людей с низкими и высокими доходами. Подход, определяющий потребности людей, исходя из усредненных доходов, совершенно оправдан. Об этом сказал доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Российским правительством в прошлом году было предложено рассчитывать прожиточный минимум как 44,2% от российского медианного дохода, а МРОТ является 42% от средней зарплаты по стране. Получается, что прожиточный минимум таким образом стал напрямую зависеть от уровня доходов большинства населения и по мере их роста будет только повышаться.

«Потребительская корзина и медианный доход — близкие понятия. Во втором случае предлагается учитывать прожиточный минимум и набор продуктов, исходя из складывающихся доходов населения. Объем и структуру потребления оценивают по медианному доходу во многих развитых странах, где экономика идет по пути рыночных механизмов», — пояснил Юрий Твердохлеб.

Потребительская корзина выстроена по принципу физиологических потребностей человека. Определяется минимум, согласно которому человеку в день необходимо определенное количество калорий, витаминов, микроэлементов, одежды и так далее. По этим данным подбирается определенный набор продуктов и потребительских товаров, при этом набор продуктов, потребляемых человеком, напрямую связан с его доходами.

«Структура потребления людей с низким и высоким доходом отличается. Подход, определяющий потребности людей, исходя из медианных, то есть усредненных доходов, совершенно оправдан», — считает эксперт.

В последнее время потребительская корзина как мера оценивания уровня жизни населения несколько раз себя дискредитировала, поскольку не опиралась на реальность. Данный инструмент из разряда ключевых быстро переместился в условные, но при этом привязанные к МРОТ.

В 2019 году на базе Министерства труда и социальной защиты была создана комиссия, которая должна была заниматься расчетами стоимости потребительской корзины. Но уже в начале 2020 года россияне стали активно жаловаться на содержание продуктовой составляющей. Оказалось, что ассортимент явно был недостаточен и не отличался разнообразием.

Стоимость такого набора также не поспевала за инфляцией. Минтрудом было предложено включить в корзину более вариативный и дорогостоящий набор, а МРОТ, наоборот, решили понизить. В итоге ведомство пообещало рассмотреть данный вопрос глубже.

Ранее сообщалось, как понизится МРОТ в следующем году.

россия экономика мрот потребительская корзина
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