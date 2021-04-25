ВСУ перебросили более 40 танков к линии разграничения в Донбассе

Луганск, 25 апреля. ВСУ перебросили порядка 43 танков в один из населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ зафиксировано прибытие 43 танков и трех боевых бронированных машин в поселок Подлесное, а также трех броневиков и двух бронетранспортеров в поселок Лоскутовка.

По данным республики, возле жилого дома в поселке Райгородка также был замечен зенитно-ракетный комплекс 9К33 «Оса».

Народная милиция ЛНР напомнила, что в регионе действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые запрещают размещать вооружения и военную технику в населенных пунктах и их окрестностях.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ увеличили плотность огня в связи с приездом в Донбасс представителей парламентов Польши и Литвы. Военные эксперты полагают, что Киев не оставит попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе, передает infox.ru.