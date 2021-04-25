В ВСУ сообщили об увеличении числа инфицированных COVID-19 военных

Киев, 25 апреля. Количество военнослужащих ВСУ, инфицированных COVID-19, возросло до 22 человек.

Согласно информации украинского командования, по состоянию на 25 апреля в ВСУ заражено 1815 человек, еще 388 военнослужащих находятся на самоизоляции.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы шесть человек», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в Facebook.

Украинская журналистка ранее показала, как в одной из больниц Киева лечат пациентов с COVID-19. В коронавирусных отделениях нет зонирования, а врачи не носят СИЗ — опубликованная фотография отделения в хирургической реанимации Киевской городской клинической больнице №1 вызвала настоящий резонанс.