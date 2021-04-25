В США создали бесконечно перерабатываемый пластик

Беркли, 25 апреля. Американские ученые разработали экологичную альтернативу пластику. Созданный ими материал, получивший название поли(дикетоенамин), можно будет перерабатывать бесконечно.

Специалисты из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в США изобрели новый вид пластика, способный справиться с проблемой пластиковых отходов в мире. Получившийся материал обладает всеми характеристиками обычной пластмассы, однако его при этом можно перерабатывать неограниченное количество раз без потери качества.

В своей научной работе исследователи смоделировали установку мощностью 20 тыс. метрических тонн в год, которая выпускает поли(дикетоенамин) и перерабатывает использованные отходы. В будущем ученые планируют вывести созданный биологический компонент на рынок сырья.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли тем временем разработали биоразлагаемый пластик. Материал оказался способен полностью разрушаться в течение двух недель.