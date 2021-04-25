Политолог Марков назвал украинские города, мечтающие присоединиться к России

Москва, 25 апреля. Некоторые крупные города Украины хотели бы присоединиться к Российской Федерации, полагает политолог Сергей Марков.

Он пришел к такому выводу после общения с жителями этих городов. Одесса, Харьков, Николаев и Запорожье мечтают присоединиться к России. Политолог отметил, что если бы проводился соответствующий референдум, то в данных городах изъявили бы такое желание.

Также Марков подчеркнул, что жители ЛНР и ДНР, вероятнее всего, также хотели бы войти в состав Российской Федерации.

Отмечается, что после введения упрощенных условий получения российского гражданства для жителей ЛДНР, паспорта граждан РФ получили уже около 538 тысяч человек, проживающих в данном регионе. Указ об упрощенной выдаче был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля 2019 года. Он отметил, что данные действия носят лишь гуманитарный характер и не ставят цель создать проблемы для Украины.

В это же время общественный деятель Юрий Кот назвал причину ненависти Киева к Донбассу.

Также издание RT сообщило, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отказался ехать в Минск для дальнейших переговоров.