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Журналист Веселовский считает, что Зеленский боится Путина

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 14:37
Политика
Журналист Веселовский считает, что Зеленский боится Путина
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на переговоры в Россию, так как боится Владимира Путина.

Такое мнение высказал телеведущий Сергей Веселовский. По словам журналиста, Зеленский два года отказывается выполнять Минские соглашения и встречаться с представителями ЛДНР, а также боится отвечать на вопросы и строить диалог с людьми, которые разбираются в политике и международной дипломатии.

«Зеленскому нечем ответить на «козыри», которые есть в руках у президента РФ. Путин говорит категорически, четко и понятно. Есть Минские соглашения, которые необходимо исполнять», — напомнил Веселовский.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Зеленский не принадлежит сам себе, поэтому и выполняет все указания США и националистов.

украина путин зеленский вееловский
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