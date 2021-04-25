Народная артистка России Людмила Сичкарева скончалась в 83 года

Смоленск, 25 апреля. Народная артистка Российской Федерации Людмила Сичкарева ушла из жизни в возрасте 83 лет. Актриса умерла в Смоленске.

Сотрудники Смоленского государственного драматического театра им. А. С. Грибоедова выразили соболезнования близким и родным творческого деятеля по случаю трагического события. Кончина Сичкаревой наступила 24 апреля, говорится в сообщении театра в социальной сети «ВКонтакте».

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева скончалась в 96 лет. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердил государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева