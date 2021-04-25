Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили с мертвыми моряками на борту

Джакарта, 25 апреля. ВМС Индонезии обнаружили затонувшую подводную лодку KRI Nanggala 402, все члены экипажа погибли.

Подводная лодка военно-морских сил Индонезии пропала 21 апреля. В тот же день спасатели обнаружили части судна, что свидетельствовало о его разрушении и исключало шансы на выживание для экипажа. Всего на борту находились 53 моряка.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо официально признал, что подлодка затонула, а моряки погибли. После нескольких дней поисков субмарину обнаружили на глубине 850 метров, максимальная глубина для этой модели составляла 500 метров.

Эксперты подсчитали, что запасов кислорода морякам должно было хватить до утра 24 апреля. Водолазы находили в море молитвенные коврики и фрагменты оборудования подлодки.