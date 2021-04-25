Президент Египта объявил о введении чрезвычайного положения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил чрезвычайное положение на всей территории страны сроком на три месяца. Указ вступает в силу с 01:00 25 апреля.

Власти государства приняли такое решение в связи с нестабильными условиями в сфере безопасности и здравоохранения, говорится в опубликованном официальными египетскими СМИ тексте указа. Нововведение обязывает армию и полицию принять все необходимые меры для защиты страны от терроризма и его финансирования, поддержания безопасности на всей территории, а также для защиты государственной и частной собственности и спасения жизни граждан.

Министерство здравоохранения Египта объявило 24 апреля о 912 новых случаях COVID-19 и 39 смертях. Днем ранее эти цифры были 884 и 45 соответственно.

«Общее количество заражений коронавирусом, зарегистрированных в Египте до 24 апреля, составляет 221 570, в том числе 166 457 случаев полного выздоровления и 12 998 — с летальным исходом», — сообщил представитель ведомства Халед Муджахид в официальном заявлении.

Неспокойной остается и сфера безопасности в стране. В последние месяцы армия Египта зафиксировала активизацию радикальных элементов на территории Синайского полуострова, где боевики планируют нападение на стратегически важные объекты вооруженных сил.