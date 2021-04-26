Вассерман напомнил, что Черчилль дал Польше прозвище «гиена Европы»

Если Польша думает только о силе и не понимает, что именно ее порождает, значит, она обречена на слабость. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее обозреватель польского издания Do Rzecy Мацей Печиньски в своей публикации заявил, что разгадал смысл слов президента России Владимира Путина, сравнившего недругов Москвы с антагонистами «Книги джунглей». Журналист считает, что в «путинской интерпретации» произведения английского писателя Киплинга роль тигра Шерхана отводится Соединенным Штатам, а «хитрого и омерзительного» шакала Табаки — всем странам, которые находятся с ними в дружеских отношениях. По мнению обозревателя, несмотря на то, что в последнее время на этом поприще «отдувается» Чехия, именно Варшаву называют «цепной собакой Вашингтона».

«Действительно, использованная президентом России метафора относится не только к полякам, — заметил Вассерман. — Что же касается Польши как государства, то напомню, что один уважаемый всем миром политический лидер по имени Уинстон Черчилль, возглавлявший Великобританию в годы Второй мировой войны, однажды назвал ее «гиеной Европы».

Политолог отметил, что гиены набрасываются по большей части на «падаль и на тех, кто близок к смерти», а также отличаются непомерной жадностью.

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«Так что наш президент дал Варшаве еще довольно лестную оценку, сравнив ее всего лишь с шакалом, — подчеркнул интеллектуал. — Ну а что касается «дружбы», которую Мацей Печиньски упомянул в контексте отношений США и Польши, то должен заметить, что это понятие включает в себя оказание взаимной помощи и услуг между теми, кто ей занимается».

Публицист заявил, что за последние полвека не припомнит случая, когда Соединенные Штаты сделали бы для своих польских товарищей хоть что-то, что могло бы им помочь или хотя бы не слишком мешало.

Собеседник ФАН также прокомментировал фрагмент статьи Печиньского, в котором тот объясняет, почему Кремль использует «метафору, относящуюся к животному миру». По мнению польского публициста, это объясняется тем, что политика для россиян — это как раз «джунгли, в которых единственный священный принцип — это закон сильного».