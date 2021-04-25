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Минэкономразвития прогнозирует рост нефтедобычи в РФ на 300 тысяч тонн

Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост нефтедобычи в РФ на 300 тысяч тонн
pixabay.com

Москва, 25 апреля. Добыча нефти в России по итогу 2021 года вырастет на 300 тысяч тонн, до 512,4 млн тонн, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ.

Согласно базовому сценарию, в 2022 году добыча нефти вырастет до 549,8 млн тонн, а в 2023 и 2024 годах — до 560 млн тонн. Консервативный сценарий предполагает увеличение добычи в 2022 году до 545,8 млн тонн, и до 556 млн тонн в 2023 и 2024 годах.

Экспорт нефти, в соответствии с базовым и консервативным сценариями, в 2021 году сократится с 238,6 млн тонн (итог 2020 года) до 229,3 млн тонн. В 2022 году показатель составит 257 млн тонн при развитии базового сценария, ожидают в министерстве. Консервативный сценарий предполагает, что в 2022 году показатель экспорта нефти составит 258 млн тонн.

Ожидается, что экспорт нефтепродуктов по итогам 2021 года достигнет 141 млн тонн, что на 0,8 млн выше, чем в 2020 году. В 2022 году экспорт нефтепродуктов снизится до 140,5 млн тонн, прогнозирует Минэкономразвития РФ.

Аналитик банка «Открытие» Анна Морина ранее допустила увеличение предложения нефти на мировом рынке странами ОПЕК+ на фоне давления со стороны США. Конгресс собирается рассмотреть законопроект, призывающий противодействовать картельным сговорам на сырьевом рынке.

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