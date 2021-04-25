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Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой

Шоу-бизнес
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 25 апреля. Актер Станислав Садальский прокомментировал скандальное интервью артистки Елены Прокловой в эфире шоу «Секрет на миллион», где знаменитость рассказала о домогательствах в 15 лет.

Садальский опубликовал соответствующий пост в своем профиле в Instagram. В описании к публикации он разместил анекдот про пожилую женщину, которая кричала об изнасиловании. С ней и сравнил актер Проклову, которая рассказала ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой, как ее домогался известный артист, когда ей было всего 15 лет. Имя мужчины гостья программы предпочла скрыть.

«И зачем старым теткам себя позорить в таком почтенном возрасте. Ничего, кроме смеха и жалости, они не вызывают», — написал Садальский.

Мнение Садальского разделили и многие его подписчики. Пользователи считают, что откровения Прокловой — не более чем неудачная актерская игра, за которую ей заплатили приличную сумму.

«Вопрос цены. Участникам отлично платят. А Прокловой, несомненно , «Оскар» можно давать, падение ниже плинтуса», — написал один из подписчиков.

Посмотревшие скандальный выпуск шоу россияне обратились к Прокловой с призывов раскрыть личность мужчины, травмировавшего ей психику. Сделать это нужно в том числе во избежание различного рода спекуляций.

интервью садальский проклова
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