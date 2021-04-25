Лондон, 25 апреля. Фрагменты личной переписки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на протяжении нескольких месяцев «систематически утекают» в Сеть.

Об этом сообщило британское издание Frankfurter Allgemeine. Авторы материала связали утечки с бывшим старшим советником политика Домиником Каммингсом, который являлся «главным стратегом» кампании по выходу страны из Евросоюза. По словам журналистов, в политике Великобритании начинается «борьба не на жизнь, а на смерть», так как консерваторы опасаются, что Каммингс продолжит публиковать компрометирующие материалы.

Отмечается, что бывший советник Джонсона состоял в небольшой WhatsApp-группе, участники которой, включая премьер-министра, обменивались важными данными.

Ранее три крупные газеты сослались на источник с Даунинг-стрит, который сообщил, что Каммингс является виновником «систематических утечек» и намерен нанести вред правительству и партии. Уточняется, что экс-советник был «огорчен» как своей отставкой с поста, так и тем, что с тех пор премьер-министр Великобритании добился большой популярности у граждан страны.

Глава внешней разведки Великобритании (MI6) Ричард Мур ранее назвал Россию «объективно ослабевающей» державой в демографическом и экономическом плане.