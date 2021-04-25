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Депутат Пьяных рассказал, какие возможности открывает перед молодежью Жириновский

Общество
Депутат Пьяных рассказал, какие возможности открывает перед молодежью Жириновский
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 25 апреля. Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня отмечает свой юбилей. Депутата Госдумы в беседе с ФАН поздравил его молодой коллега Дмитрий Пьяных, член фракции и заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Госдумы.

Политический деятель отметил, что мог бы сказать в адрес именинника много добрых слов, однако решил подчеркнуть важность его фигуры для российской молодежи.

«Самое важное в том, что ЛДПР и Жириновский лично — это единственная сила, которая дает реальную возможность для молодежи стать полезной своей стране», — поделился мнением Пьяных.

Депутат Пьяных рассказал, какие возможности открывает перед молодежью Жириновский
facebook.com  / Дмитрий Пьяных

По его словам, он и его коллеги по Госдуме являют собой живой пример и подтверждение вышесказанного.

«Молодые люди могут добиваться успеха, могут чего-то достигать при помощи и поддержке Владимира Вольфовича и делать это исключительно за счет политических талантов», — заключил собеседник ФАН.

Ранее политик Виталий Милонов отметил, что в некоторых сферах разделяет взгляды Жириновского, и пожелал ему надежных и верных соратников.

жириновский лдпр политика
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