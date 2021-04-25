Житель Калужской области упал в Лужу и утонул

Калуга, 25 апреля. Без вести пропавшего 34-летнего мужчину нашли мертвым в реке Лужа в районе деревни Кременское. Предположительно, он упал в воду с моста, сообщили в СУ СКР по Калужской области.

Мертвец плавал в Луже в километре от перехода на другой берег. Обнаружить его удалось в ходе поисковых мероприятий. Следователи осмотрели место происшествия, собрали предметы для исследования и опросили свидетелей.

Согласно одной из версий, мужчина сидел на перилах, но в какой-то момент отвлекся и сорвался вниз. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ХМАО иномарка утонула в глубокой луже рядом с детским садом. О дальнейшей судьбе автомобиля не сообщается. По словам местных жителей, эта проблема беспокоит их уже не первый сезон — летом детей приходилось водить в садик, держась за кусты у забора, сообщало URA.RU.