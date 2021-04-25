Rolls-Royce представил уникальную версию кабриолета Dawn

Москва, 25 апреля. Автоконцерн Rolls-Royce разработал специальную версию кабриолета Dawn под названием The Kita. Автомобиль выпущен в единственном экземпляре.

Компания разрабатывала машину совместно со знаменитым японским архитектором Кенго Кумой. Он известен благодаря Музею искусств Сантори в Токио и Новому национальному стадиону, построенному к Олимпийским играм 2020 года. За основу Dawn взят токийский пентхаус Kita Tea House, владелец которого выступил заказчиком проекта.

Серебристый цвет кузова кабриолета отсылает к несущей конструкции здания. При прямом солнечном свете машина приобретает бронзовый оттенок. Таким же свойством обладают жалюзийные решетки сооружения в центре Токио.

Техническая часть Dawn осталась неизменной. Кабриолет оснащен 6,6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами. Силовой агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Машина может разогнаться до 100 километров в час за 4,9 секунды. Максимальная скорость Dawn составляет 250 километров в час.

Rolls-Royce ранее объявил об историческом рекорде продаж. Спрос на автомобили британского концерна в начале 2021 года выросли на 62%.