Спортивный комментатор Уткин заразился коронавирусом

Москва, 25 апреля. Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

По словам Уткина, болезнь протекает в бессимптомной форме. Об этом спортивный комментатор сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно», — написал блогер.

В России за весь период пандемии COVID-19 выявили более 4,7 млн случаев заболевания инфекцией. Количество летальных исходов составило 108 232. Полностью выздороветь от инфекции смогло более 4,3 млн человек.

За прошлые сутки в стране зарегистрировали 8780 случаев заражения COVID-19. Актуальные данные о ситуации с распространением коронавируса в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.