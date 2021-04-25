Истребители Су-27 успешно отразили нападение «противника» на военные объекты РФ

Москва, 25 апреля. Экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота РФ провели учебный бой в ходе учений по защите границ государства от ракетного удара условного противника.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту капитан 1-го ранга Роман Мартов рассказал, что летчики авиасоединения отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения.

По замыслу маневров, самолеты «противника» нарушили границу России и предприняли попытку нанести удар по стратегически важным военным объектам. Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27, которые обнаружили и затем уничтожили неприятеля.

В рамках тренировки экипажи также отработали ускоренную подготовку самолетов к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям.

Ранее сообщалось, что жители Японии неоднозначно отреагировали на прошедшие учения российской армии на Курильских островах, обороноспособность которых Россия в последнее время активно укрепляет, передает infox.